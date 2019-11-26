Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон проведут бой в 2020 году. У поединка появились дата и место проведения: 18 апреля, Нью-Йорк. Сперва об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, а чуть ..

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон проведут бой в 2020 году. У поединка появились дата и место проведения: 18 апреля, Нью-Йорк.Сперва об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, а чуть позже подтвердил менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. Он даже приложил скриншот подписанного российским спортсменом контракта. Стоит отметить, что поединок между бойцами срывался уже несколько раз, впервые это случилось ещё в 2017 году. После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье пошла новая волна слухов о бое, а в октябре Дэйна Уайт подтвердил, что он "находится в разработке".