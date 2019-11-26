Первое место рейтинга заняло Кудрово в Ленинобласти. Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла.

Большинство россиян высоко оценивают доступность магазинов шаговой доступности: на 8,3 балла из 10 возможных. Лучше всего дела с магазинами у дома обстоят в Кудрово, Северске и Ейске, выяснили аналитики Domofond.ru.В исследование приняли участие 90 тыс человек из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение "Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности."Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию 33Live.Ru Недвижимость.Первое место рейтинга заняло Кудрово (Ленинградская область). Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла. На втором месте – Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Тройку лидеров замыкает Ейск (Краснодарский край), который уступил Северску сотые доли балла ниже.В десятку лидеров также вошли Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов и Долгопрудный. За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домомМесто в 2019 годуБаллы в 2018 годуДинамикаГородРегионБаллы в 2019 годуКудровоЛенинградская область9,3СеверскТомская область9,28,60,6ЕйскКраснодарский край9,2ЖуковскийМосковская область9,19,4-0,3НовочебоксарскЧувашия9,18,80,2КалининградКалининградская область8,80,2СургутХанты-Мансийский АО8,90,1Набережные ЧелныТатарстан8,50,4ГлазовУдмуртия8,910ДолгопрудныйМосковская область8,9Хуже всего дела с магазинами шаговой доступности обстоят в городе Свободный (Амурская область). Горожане оценили магазины у дома на 6,9 балла. Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домомМесто в 2019 годуБаллы в 2018 годуДинамикаГородРегионБаллы в 2019 году200СвободныйАмурская область6,9199ЯкутскЯкутия7,31988,4-0,8Комсомольск-на-АмуреХабаровский край7,61978,0-0,3АрзамасНижегородская область7,7196СарапулУдмуртия7,71958,3-0,6ВладивостокПриморский край7,71948,6-0,9Минеральные ВодыСтавропольский край7,71938,3-0,5ШахтыРостовская область7,81928,7-0,9КиселевскКемеровская область7,8191СевастопольСевастополь7,8В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место с 8,2 баллами. Отмечается, что в целом жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.