Первое место рейтинга заняло Кудрово в Ленинобласти. Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла.
Большинство россиян высоко оценивают доступность магазинов шаговой доступности: на 8,3 балла из 10 возможных. Лучше всего дела с магазинами у дома обстоят в Кудрово, Северске и Ейске, выяснили аналитики Domofond.ru.
В исследование приняли участие 90 тыс человек из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение "Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.
"Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию 33Live.Ru Недвижимость.
Первое место рейтинга заняло Кудрово (Ленинградская область). Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла. На втором месте – Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Тройку лидеров замыкает Ейск (Краснодарский край), который уступил Северску сотые доли балла ниже.
В десятку лидеров также вошли Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов и Долгопрудный. За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.
10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домом
Место в 2019 году
Баллы в 2018 году
Динамика
Город
Регион
Баллы в 2019 году
1
-
-
Кудрово
Ленинградская область
9,3
2
-
-
Северск
Томская область
9,2
3
8,6
0,6
Ейск
Краснодарский край
9,2
4
-
-
Жуковский
Московская область
9,1
5
9,4
-0,3
Новочебоксарск
Чувашия
9,1
6
8,8
0,2
Калининград
Калининградская область
9
7
8,8
0,2
Сургут
Ханты-Мансийский АО
9
8
8,9
0,1
Набережные Челны
Татарстан
9
9
8,5
0,4
Глазов
Удмуртия
8,9
10
-
-
Долгопрудный
Московская область
8,9
Хуже всего дела с магазинами шаговой доступности обстоят в городе Свободный (Амурская область). Горожане оценили магазины у дома на 6,9 балла. Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.
10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домом
Место в 2019 году
Баллы в 2018 году
Динамика
Город
Регион
Баллы в 2019 году
200
-
-
Свободный
Амурская область
6,9
199
-
-
Якутск
Якутия
7,3
198
8,4
-0,8
Комсомольск-на-Амуре
Хабаровский край
7,6
197
8,0
-0,3
Арзамас
Нижегородская область
7,7
196
-
-
Сарапул
Удмуртия
7,7
195
8,3
-0,6
Владивосток
Приморский край
7,7
194
8,6
-0,9
Минеральные Воды
Ставропольский край
7,7
193
8,3
-0,5
Шахты
Ростовская область
7,8
192
8,7
-0,9
Киселевск
Кемеровская область
7,8
191
-
-
Севастополь
Севастополь
7,8
В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место с 8,2 баллами. Отмечается, что в целом жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.