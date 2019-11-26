На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялось главное событие в музыкальной жизни страны – XXIV Ежегодная Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон. Среди лауреатов был и Дима Билан, который получил награду за песню Молния. А за кулисами его окружили журналисты.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялось главное событие в музыкальной жизни страны – XXIV Ежегодная Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Среди лауреатов был и Дима Билан, который получил награду за песню "Молния". А за кулисами его окружили журналисты.Диме Билану в декабре исполнится 38 лет, а он никогда не был женат и детей у него тоже нет. Поэтому и рождаются всякие слухи да кривотолки. Чтобы покончить с ними, журналисты попытались разузнать у певца про личную жизнь. Мол, скоро Новый год, есть ли на примете какая Снегурочка, с кем он занимается сексом?"Почему вас так интересует, с кем человек спит? – взвился Дима. – Вам не все равно? Мне вот плевать на вашу личную жизнь. Да и вообще, я интересуюсь, о чем думает человек, а не с кем он в постели! Вы же меня постоянно этим вопросом донимаете. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель! У меня все в порядке с личной жизнью".Ранее в интервью "Дни.ру" Билан свою позицию. "Я никогда не выставлял чувства напоказ, – уверял Дима. – У меня были ошибки лет 13-15 назад, когда что-то вслух напрасно сказал. Но потом решил, что есть профессия, а есть личная жизнь, которую не стоит светить. Мы и так живем в прозрачном мире, когда благодаря соцсетям твоя жизнь на виду. "Хотя бы что-то можно оставить для себя и побыть без камер?!" – взорвался тогда певец на просьбу озвучить имя невесты. И, наверное, был прав.10 Сен 2019 в 4:32 PDTВ разное время молва приписывала отношения с моделью Еленой Кулецкой, актрисой Дарьей Клюкиной и режиссером Ксенией Дорошкевич. Хотя были и те, кто считал эти романы только пиаром.