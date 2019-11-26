Известная балерина в очередной раз стала объектом критики. Подписчики разнесли новый образ Анастасии Волочковой в пух и прах.

Известная балерина в очередной раз стала объектом критики. Подписчики разнесли новый образ Анастасии Волочковой в пух и прах.Накануне знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует в концертном наряде розового цвета и меховой обуви. В подписи к снимку балерина похвасталась, что получила сапоги в подарок."Вот такие угги я получила в подарок в день моей премьеры в Вегасе. От моего друга музыканта Алексея. Они гармонично дополнили мой костюм. Теперь мои ножки всегда будут согреты", – поделилась с пользователями Анастасия Волочкова.Некоторые подписчики обратили внимание, что ноги балерины украшают не угги, а унты. Они поспешили указать на ошибку звезды. "Уже угги с унтами путает", "Это разве угги? Унты же!", – отметили наблюдательные комментаторы.24 Ноя 2019 в 11:46 PSTДругие пользователи назвали образ нелепым. "Отлично дополнили! Под лыжный костюм можно надеть сланцы, или под спортивный – шпильки", "Пойдет для сельской местности", "Женщина не первой свежести старается из-за всех сил", – выразили мнение подписчики.Однако нашлись и те, кому необычный наряд знаменитости пришелся по вкусу. "Так шикарно даже Сергей Зверев не одевался", "Вам очень идут унты", "Оригинальные унтики, они вам очень идут", "Настя, очень классно! Не хватает меховых ушек и муфты", – поддержали балерину поклонники.