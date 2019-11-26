Разлад в паре Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской не обсуждал только ленивый. Казалось бы, сказано уже все, что только можно, однако скандал приобрел новый поворот.

Разлад в паре Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской не обсуждал только ленивый. Казалось бы, сказано уже все, что только можно, однако скандал приобрел новый поворот.Выяснилось, что несмотря на разлад знаменитостей видели вместе на вручении премии "Лидеры мнения 2019". В целом, они даже оставили свои перипетии ради достойного выхода в свет. Тем не менее, нельзя наверняка утверждать, что они прибыли вместе, однако жюри премии сделало внезапные выводы и присудило бывшим возлюбленным награду в номинации "Пара года"."Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали "Парой года". В номинации "Медиа" победил Анатолий Вассерман", – рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он также отметил, что список приглашенных гостей на церемонию вручения был более, чем достойным. Кроме того, эксперту удалось и лично пообщаться с Виталиной."Во время исполнения песни на сцене Прохором Шаляпиным, Виталина спросила, а когда же премию получу я. На это я ответил, что скорее всего в финале и раз уж Киркорова нет, то придется, видимо, мероприятие закрывать мне. Так и получилось", – в юмористическом ключе отметил Манукян.28 Окт 2019 в 10:44 PDTСтоит отметить, что Вадим является постоянным экспертом "Дни.ру". Один из ведущих спикеров издания удостоился премии в номинации "Лидеры XXI века – Блогер года". Он нередко комментирует самые разнообразные скандальные ситуации, с мастерством и юмором подмечая детали того или иного инцидента.