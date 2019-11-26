Накануне в СМИ появились сообщения о том, что сына Елены Яковлевой избили. Тем не менее, оказалось, что молодой человек просто подставил наивных россиян.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что сына Елены Яковлевой избили. Тем не менее, оказалось, что молодой человек просто подставил наивных россиян.Новость о том, что Денис Шальных был избит появилась буквально на днях. Так молодой человек опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фото с опухшим лицом и написал, что неизвестные решили "преподать ему урок" после того, как сын знаменитой актрисы решил избавиться от татуировок на своем лице. Тогда он подчеркнул, что сообщество людей, увлекающихся рисунками на теле, очень агрессивно.Стоит ли говорить, что многие представители средств массовой информации принялись названивать Денису с целью взять у него комментарий по поводу ситуации? Молодой человек, конечно, взял трубку и пообщался с журналистами, однако рассказал совершенно не то, что от него ожидали услышать. Оказывается, никто и не трогал Шальных, а следы, напоминающие синяки, остались после лазерной процедуры по удалению тату."У меня со здоровьем все в порядке, меня никто не бил. Просто я неудачно пошутил про отек после лазера. И сам же спровоцировал волну глупых слухов вокруг себя. Создал дурацкий инфоповод, сам того не желая!", – рассказал сын Яковлевой в интервью корреспондентам издания "".25 Ноя 2019 в 1:44 PSTВпрочем, стоит отметить, что серьезная травма у юноши все-таки имеется. Так стало известно, что недавно он сильно поранил руку. Теперь же Денис ездит в больницу на регулярные перевязки.