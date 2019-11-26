До Нового года остается немного. Дети уже в ожидании чуда, предвкушении волшебства и подарков.

До Нового года остается немного. Дети уже в ожидании чуда, предвкушении волшебства и подарков. Многие подготовили свои письма Дедушке Морозу. В том числе, и ребята в Собинке. Например, девочка Наташа попросила у добрых волшебников обезьяну. Что из этого вышло, расскажет главный зачинщик события - режиссер этой новогодней истории Дмитрий Родин.Актеры Собинской театральной студии Матроскин и неравнодушный и зажигательный режиссер Дмитрий Родин приглашают на премьеру уже в четверг 5 декабря в 17.30.