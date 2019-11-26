Заслуженную награду получили сто одаренных школьников региона.

Во Владимире состоялась торжественная церемония вручения персональных стипендий депутата Госдумы, председателя общественной организации "Милосердие и порядок" Григория Аникеева "За отличную учебу и достижения в общественной сфере". Заслуженную награду получили сто одаренных школьников региона.Активные, талантливые и целеустремленные - эти ребята уже в юном возрасте добились больших успехов в образовании, творчестве, спорте и общественной жизни. Сегодня в торжественной обстановке они получили персональные стипендии в одной из номинаций "Отличники", "Таланты", "Эрудиты", "Организаторы" и "Спортсмены".Ульяне Наумовой из Кольчугина 14 лет. В этом месяце она стала лучшей в своей возрастной номинации на областном конкурсе эстрадной песни "Звезды в ладонях", который прошел в общественной организации "Милосердие и порядок". Поверить в свои силы ей помог педагог - Роман Шпенёв.Ульяна Наумова, стипендиат в номинации "Таланты" (г. Кольчугино): «Я люблю петь и у меня это хорошо получается. Также, как я уже говорила, я участвую в постановках театра моды "Эстель", то есть, это хореографические постановки. Я участвую во многих конкурсах международных и всероссийских. Езжу ежегодно на конкурс «Звезды в ладонях».17-летний Руслан Аликбеков занимается баскетболом с 11 лет. Для ребят помладше Руслан - опытный наставник, для друзей по команде - настоящий лидер. Вместе с товарищами парень неоднократно побеждал на областных и всероссийских соревнованиях. В то, что именно он станет стипендиатом, Руслан не верил до последнего.Руслан Алибеков, стипендиат в номинации "Спортсмены", г.Владимир: «Когда узнал - внешне вида я особо не показал, но внутри, конечно, огонек зажегся, от того, что все-таки получилось. Сама стипендия, само награждение - это награда за мои труды. Я понимаю, что не зря трудился столько лет».Персональные стипендии депутата Госдумы, председателя общественной организации "Милосердие и порядок" Григория Аникеева "За отличную учебу и достижения в общественной сфере" вручаются дважды в год. Такая поддержка помогает ребятам добиваться еще больших успехов в жизни.Оксана Винниченко, педагог Центра дополнительного образования, г.Суздаль: «Работа Григория Викторовича Аникеева очень важна для региона и подрастающего поколения Владимирской области. Такие стипендии дают возможность ребенку почувствовать свои силы, почувствовать уверенность в том, что он делает».Всего с 2001 года персональные стипендии получили несколько тысяч ребят. Уже весной в этом зале вновь соберутся юные таланты, спортсмены и интеллектуалы, чтобы получить свою заслуженную награду.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин.«Вести-Владимир»