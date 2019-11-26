Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров отстранен от соревнований на 18 месяцев. Причиной дисквалификации стал пропуск трех допинг-тестов, сообщает . Президент Российской ..

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров отстранен от соревнований на 18 месяцев. Причиной дисквалификации стал пропуск трех допинг-тестов, сообщает .Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко рассказал, что спортсмен не будет оспаривать решение в суде. Он добавил, что Захаров планирует уйти из большого спорта."К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла – он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру", – приводит слова Власенко телеканал "".