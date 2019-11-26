Намерение певицы Ольги Бузовой представлять Россию на
следующем конкурсе Евровидение назвали бредом. Поющая телеведущая показалась экспертам недостаточно талантливой.
Намерение певицы Ольги Бузовой представлять Россию на
следующем конкурсе "Евровидение" назвали бредом. Поющая телеведущая показалась экспертам недостаточно талантливой.
Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что говорить
о вокальном состязании "Евровидение 2020" еще очень рано. По его словам, сплетни
об участии Ольги Бузовой в песенном смотре всего лишь хайп.
Гаспарян также отметил, что желание артистки представлять
Россию в Нидерландах, именно эта страна мае 2020 года примет у себя "Евровидение",
заслуживает только похвалы, а если она сумеет показать себя во всей красе, да
еще и споет что-нибудь запоминающееся, то будет и вовсе замечательно. Между тем
одного намерения артистки мало, в последнее время конкурсантов в нашей стране
выбирают люди сверху.
"У нас голосование было давно. Есть несколько схем
определения участников. В самых продвинутых странах – открытые конкурсы. Есть
внутренний отбор, который осуществляют все каналы. У нас популярна византийская
традиция, когда никто ни в чем не принимает участия, а просто выходит
"начальник" и говорит, что поедет такой-то человек", – сказал Артур Гаспарян.
15 Ноя 2019 в 2:32 PST
Отметим, что журналист Сергей Соседов считает, что
на вокальном конкурсе делать нечего. Он, судя по всему, вообще бы погнал артистку грязными тряпками со сцены.
По его мнению, у поющей телеведущей нет таланта, а следовательно,
и шансов на победу. Якобы артистку и на пушечный выстрел не допустят к
"Евровидению" – слишком серьезное это мероприятие, за которым внимательно
наблюдают не только в шоу-бизнесе, но и во власти.
"Она очень плоха, совершенно бездарна, фальшиво поет. Я
думаю, что у нее нет шанса, хотя в нашем сегодняшнем мире, где процветает
абсурд и маразм, может быть все", – размазал журналист в беседе с