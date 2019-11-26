Намерение певицы Ольги Бузовой представлять Россию на следующем конкурсе Евровидение назвали бредом. Поющая телеведущая показалась экспертам недостаточно талантливой.

Намерение певицы Ольги Бузовой представлять Россию наследующем конкурсе "Евровидение" назвали бредом. Поющая телеведущая показалась экспертам недостаточно талантливой.Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что говоритьо вокальном состязании "Евровидение 2020" еще очень рано. По его словам, сплетниоб участии Ольги Бузовой в песенном смотре всего лишь хайп.Гаспарян также отметил, что желание артистки представлятьРоссию в Нидерландах, именно эта страна мае 2020 года примет у себя "Евровидение",заслуживает только похвалы, а если она сумеет показать себя во всей красе, даеще и споет что-нибудь запоминающееся, то будет и вовсе замечательно. Между темодного намерения артистки мало, в последнее время конкурсантов в нашей страневыбирают люди сверху."У нас голосование было давно. Есть несколько схемопределения участников. В самых продвинутых странах – открытые конкурсы. Естьвнутренний отбор, который осуществляют все каналы. У нас популярна византийскаятрадиция, когда никто ни в чем не принимает участия, а просто выходит"начальник" и говорит, что поедет такой-то человек", – сказал Артур Гаспарян.15 Ноя 2019 в 2:32 PSTОтметим, что журналист Сергей Соседов считает, чтона вокальном конкурсе делать нечего. Он, судя по всему, вообще бы погнал артистку грязными тряпками со сцены.По его мнению, у поющей телеведущей нет таланта, а следовательно,и шансов на победу. Якобы артистку и на пушечный выстрел не допустят к"Евровидению" – слишком серьезное это мероприятие, за которым внимательнонаблюдают не только в шоу-бизнесе, но и во власти."Она очень плоха, совершенно бездарна, фальшиво поет. Ядумаю, что у нее нет шанса, хотя в нашем сегодняшнем мире, где процветаетабсурд и маразм, может быть все", – размазал журналист в беседе с