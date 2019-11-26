На Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru можно подать заявление на замену паспорта гражданина РФ...
Отдел по вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве информирует, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru можно подать заявление на замену паспорта гражданина Российской Федерации при:
- достижении 20-летнего возраста;
- достижении 45-летнего возраста;
- изменении гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;
- изменении пола;
- непригодности паспорта для дальнейшего использования по причине износа, повреждения или при отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных штампов или отметок;
- обнаружении неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;
- существенном изменении внешности.
При подаче заявлении на замену паспорта РФ через портал www.gosuslugi.ru Вы можете оплатить госпошлину со скидкой 30%. Скидка действует только при безналичной оплате.
Заявления не принимаются к рассмотрению при:
- отсутствии фотографии в электронной форме;
- отсутствии или неполноте обязательных сведений.
Если заявление не прошло проверку, Вам будет направлен отказ с указанием причин.
Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru. Процедура регистрации несложная и не займет много времени.
После регистрации требуется выполнить ряд действий:
- в разделе «Выдача или замена паспорта гражданина РФ» выбрать тип получения услуги – электронная услуга;
- заполнить заявление в электронном виде;
- загрузить фотографию (следовать инструкции на портале);
- отправить заявление и дождаться результатов его проверки;
- после рассмотрения заявления в Личный кабинет на сайте госуслуг поступит уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате;
- оплатить госпошлину;
- посетить территориальное подразделение по вопросам миграции МВД России (после получения через Личный кабинет соответствующего приглашения);
- принести оригиналы документов, указанных в приглашении.
После принятия всех документов сотрудник полиции сообщит о сроке готовности паспорта.
Информацию о портале Вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО юзао.мск.мвд.рф, а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
8(499) 129-75-56