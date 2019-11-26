На Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru можно подать заявление на замену паспорта гражданина РФ...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве информирует, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru можно подать заявление на замену паспорта гражданина Российской Федерации при:- достижении 20-летнего возраста;- достижении 45-летнего возраста;- изменении гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;- изменении пола;- непригодности паспорта для дальнейшего использования по причине износа, повреждения или при отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных штампов или отметок;- обнаружении неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;- существенном изменении внешности.При подаче заявлении на замену паспорта РФ через портал www.gosuslugi.ru Вы можете оплатить госпошлину со скидкой 30%. Скидка действует только при безналичной оплате.Заявления не принимаются к рассмотрению при:- отсутствии фотографии в электронной форме;- отсутствии или неполноте обязательных сведений.Если заявление не прошло проверку, Вам будет направлен отказ с указанием причин.Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru. Процедура регистрации несложная и не займет много времени.После регистрации требуется выполнить ряд действий:- в разделе «Выдача или замена паспорта гражданина РФ» выбрать тип получения услуги – электронная услуга;- заполнить заявление в электронном виде;- загрузить фотографию (следовать инструкции на портале);- отправить заявление и дождаться результатов его проверки;- после рассмотрения заявления в Личный кабинет на сайте госуслуг поступит уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате;- оплатить госпошлину;- посетить территориальное подразделение по вопросам миграции МВД России (после получения через Личный кабинет соответствующего приглашения);- принести оригиналы документов, указанных в приглашении.После принятия всех документов сотрудник полиции сообщит о сроке готовности паспорта.Информацию о портале Вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО юзао.мск.мвд.рф, а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8(499) 129-75-56