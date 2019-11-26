Американская актриса Памела Андерсон по праву считается одной из самых сексуальных женщин мира. В свои 52 года ей удается сохранять аппетитные формы, тем самым возбуждая фанатов по всему миру.

Американская актриса Памела Андерсон по праву считается одной из самых сексуальных женщин мира. В свои 52 года ей удается сохранять аппетитные формы, тем самым возбуждая фанатов по всему миру.Модель приняла участие в съемке рекламного ролика для компании автосервиса Ultra Tune в австралийском Голд-Косте. Она облачилась в черный обтягивающий гидрокостюм. Примечательно, но под ним не было белья.Знаменитость расстегнула молнию наряда. Теперь все желающие могли без труда разглядеть ее пышную грудь.Завершил экстравагантный аутфит дерзкий мейк-ап в стиле smoky eyes и розовая губная помада. А густые волосы ниспадали на плечи мягкими волнами.Сначала Андерсон изгибалась в кадре, чтобы снимки получились более эротичными. Потом она побежала по белому песку, а ветер развевал ее белокурые локоны.26 Ноя 2019 в 12:14 PSTНапомним, недавно актриса подверглась нападкам со стороны пользователей Сети. Она опубликовала архивные фото, на которых позировала в индейских головных уборах. При этом ее тело оставалось практически обнаженным. Как писали ранее , злопыхатели сочли это расизмом.