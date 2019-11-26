Матчем в Нью-Йорке между местными Рейнджерс и командой Миннесота Харрикейнз продолжилась программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Матч получился на редкость упорным и победа пришла к хозяевам только в дополнительное время – 3:2.

Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и командой "Миннесота Харрикейнз" продолжилась программа очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Матч получился на редкость упорным и победа пришла к хозяевам только в дополнительное время – 3:2.При этом лучшим игроком встречи стал российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин, который трижды ассистировал партнерам, которые забивали голы: у хозяев отличились Шей, Крайдер и Деанджело. "Рейнджеры" вели 1:0, потом пропустили два гола от Паризе и Донато, но сравняли счет в основное время и выиграли в овертайме.