В Кемерово пожилая женщина в течение полугода продавала найденные после смерти сына наркотики. Суд приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы, сообщает со ссылкой на пресс-службу ..

В Кемерово пожилая женщина в течение полугода продавала найденные после смерти сына наркотики. Суд приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы, сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД по Кемеровской области.В ходе обыска правоохранители обнаружили 17 подготовленных к продаже свертков с героином. В отношении 79-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", передает "".