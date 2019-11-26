Встреча и полноценные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем времени вряд ли будут оправданы с практической точки зрения, считают в дипломатических кругах. Впрочем, в Кремле подписываться под этими словами не спешат.

Встреча и полноценные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем времени вряд ли будут оправданы с практической точки зрения, считают в дипломатических кругах. Впрочем, в Кремле подписываться под этими словами не спешат.Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом могли состояться на полях саммита АТЭС. Однако отмена мероприятия поставила крест и на этих планах.Организовывать отдельную встречу двух лидеров, судя по всему, не планирует ни Москва, ни Вашингтон. Переговоры, во время которых встретятся президент России и его американский коллега, вряд ли можно назвать желанным сценарием для российской стороны, считают некоторые отечественные дипломаты. "А зачем? С каждой встречей все только хуже становится", – цитирует телеканал "" одного из них."У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать", – уверен российский дипломат.Впрочем, официальный Кремль под этими словами подписываться не спешит. О том, согласны ли российские власти с мнением анонимного источника, журналисты спросили у пресс-секретаря президента России. "Нет", – цитирует лаконичный и однозначный ответ Дмитрия Пескова.Материал дополняется.