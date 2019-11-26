Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского закончились унижением для последнего. Причем повод дать себе крайне не высокую оценку в качестве полноценного главы государства дал сам президент Украины.

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского закончились унижением для последнего. Причем повод дать себе крайне не высокую оценку в качестве полноценного главы государства дал сам президент Украины.Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться 9 декабря в Париже. Однако президенты России и Украины поддерживают связь и до того, как лично увидят друг друга за столом переговоров лидеров стран нормандской четверки. Инструментом их взаимодействия служат телефонные переговоры.Согласно сообщению пресс-службы Кремля, политики обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей Украины, которые ранее были задержаны за участие в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Поднимались и другие вопросы, в частности – взаимоотношение двух государств в газовой сфере. Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.В офисе президента Украины отдельно подчеркнули, что Владимир Зеленский в разговоре с Владимиром Путиным отметил необходимость возвращения вооружения, оборудования и документов с кораблей-нарушителей. Это требование дало повод для критики украинского лидера. "Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент", – на своей странице в "Телеграм" написал ведущий Владимир Соловьев.Напомним, ранее в разговоре с "Дни.ру" публицист Николай Стариков отмечал, что Украина пытается втянуть Россию в "туалетный" скандал. Он подчеркнул, что Москва на провокации Киева реагировать не должна – не стоит ни оправдываться, ни пытаться что-то доказать.Материал дополняется.