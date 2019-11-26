Президента Украины Владимира Зеленского предостерегают от подписания договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это станет самой большой ошибкой в его жизни, считает дипломат и идейный вдохновитель движения Нет капитуляции Роман Безсмертный. По его словам, если глава государства решится на такой шаг, то потеряет кресло.
Президента Украины Владимира Зеленского предостерегают от подписания договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это станет самой большой ошибкой в его жизни, считает дипломат и идейный вдохновитель движения "Нет капитуляции" Роман Безсмертный. По его словам, если глава государства решится на такой шаг, то потеряет кресло.
Представители Украины не смогут обыграть Владимира Путина на
грядущем саммите в Нормандском формате, уверен дипломат. Свое мнение он
высказал в эфире телеканала ATR.
Для Владимира Зеленского подписание любых договоренностей с
Владимиром Путиным означает потерю президентского кресла. Сразу после этого в
центре Киева соберутся тысячи человек, заявил Безсмертный. Фактически он
пригрозил президенту новым Майданом.
Путин быстро возьмет неопытного Зеленского в оборот, уверен
в дипломат. Вместе с тем он уверен, что встреча окончится безрезультатно.
"Но то, что Путин просто информационно раздавит Зеленского, я в этом не
сомневаюсь", – сказал Безсмертный.
Саммит в Нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.
За две недели до встречи и Владимир Путин провели телефонные
переговоры. В Кремле сообщили, что главы государств обсуждали передачу Украине
трех кораблей, задержанных в ходе прошлогодней провокации в Керченском проливе.
Обсудили и поставки газа.
Чем ближе саммит, тем напряженнее обстановка в Киеве. Националисты
грозятся массовыми акциями протеста, если пойдет на уступки Кремлю. В
Москве от грядущей встречи многого не ждут, тем не менее переговоры двух
лидеров могут стать серьезным шагом на пути к мирному урегулированию.