Президента Украины Владимира Зеленского предостерегают от подписания договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это станет самой большой ошибкой в его жизни, считает дипломат и идейный вдохновитель движения Нет капитуляции Роман Безсмертный. По его словам, если глава государства решится на такой шаг, то потеряет кресло.

Президента Украины Владимира Зеленского предостерегают от подписания договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это станет самой большой ошибкой в его жизни, считает дипломат и идейный вдохновитель движения "Нет капитуляции" Роман Безсмертный. По его словам, если глава государства решится на такой шаг, то потеряет кресло.Представители Украины не смогут обыграть Владимира Путина нагрядущем саммите в Нормандском формате, уверен дипломат. Свое мнение онвысказал в эфире телеканала ATR.Для Владимира Зеленского подписание любых договоренностей сВладимиром Путиным означает потерю президентского кресла. Сразу после этого вцентре Киева соберутся тысячи человек, заявил Безсмертный. Фактически онпригрозил президенту новым Майданом.Путин быстро возьмет неопытного Зеленского в оборот, уверенв дипломат. Вместе с тем он уверен, что встреча окончится безрезультатно."Но то, что Путин просто информационно раздавит Зеленского, я в этом несомневаюсь", – сказал Безсмертный.Саммит в Нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.За две недели до встречи и Владимир Путин провели телефонныепереговоры. В Кремле сообщили, что главы государств обсуждали передачу Украинетрех кораблей, задержанных в ходе прошлогодней провокации в Керченском проливе.Обсудили и поставки газа.Чем ближе саммит, тем напряженнее обстановка в Киеве. Националистыгрозятся массовыми акциями протеста, если пойдет на уступки Кремлю. ВМоскве от грядущей встречи многого не ждут, тем не менее переговоры двухлидеров могут стать серьезным шагом на пути к мирному урегулированию.