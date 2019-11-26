26 ноября на ивановском парашютном заводе Полет состоится торжественное открытие памятника российскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову. В церемонии примут участие Валентина Терешкова, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; глава города Иваново Владимир Шарыпов.
Сегодня, 26 ноября на ивановском парашютном заводе Полет состоится торжественное открытие памятника российскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову. В церемонии примут участие Валентина Терешкова – первая в мире женщина, совершившая полет в космос; губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; глава города Иваново Владимир Шарыпов.
На мероприятии запланированы возложение цветов к памятнику, а в завершение церемонии - торжественный марш роты 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Заключительным событием мероприятия станет встреча с трудовым коллективом завода, на которой выступят Станислав Воскресенский и Валентина Терешкова. Они вручат почетным работникам предприятия государственные награды и благодарности.
Для справки:
Глеб Евгеньевич Котельников (30 января 1872 - 22 октября 1944) - русский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.
В 1910 году первые русские летчики показывали зрителям свои первые полеты на всевозможных аэропланах. Общей проблемой летательных аппаратов того периода была их крайняя ненадежность.
Котельников решил создать аппарат, который в случае необходимости мог бы спасти летчику жизнь.
За границей тоже работали над созданием авиационного парашюта. И хоть это были специалисты-конструкторы, у которых были лучшие условия работы, однако их парашюты оказались слишком сложными, тяжелыми, громоздкими. Такие парашюты не годились для авиации.
Котельников построил модель своего парашюта и испытал ее. Это был легкий парашют, уложенный в ранец. Он всегда находился с летчиком. Парашют действовал безотказно. 27 октября 1911 года Котельников запатентовал свое изобретение РК-1 (русский, котельниковский первый) и обратился в военное министерство.
В 1923 году он выпустил новый, полужесткий ранцевый парашют РК-2. Котельников изобрел корзиновый парашют, где поворотом штурвального колеса отделяется корзина от аэростата.
Наконец, в 1924 году Котельников создал полужесткий ранцевый парашют РК-3. В дальнейшем изобретателем был создан грузовой, а также коллективный парашют, который предполагалось использовать при спасении пассажиров при авариях гражданских самолетов. В 1926 году Котельников передал все свои изобретения советскому правительству.
22 октября 1944 года Глеб Котельников умер. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
В нашей стране тысячи людей сейчас занимаются парашютным спортом, учатся владеть парашютом, прыгать с ним. Они активно используются не только в экстремальных видах спорта. Для подготовки бегунов и футболистов используется специальный
. С каждым годом это изобретение находит все больше и больше применений.