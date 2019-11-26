26 ноября на ивановском парашютном заводе Полет состоится торжественное открытие памятника российскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову. В церемонии примут участие Валентина Терешкова, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; глава города Иваново Владимир Шарыпов.

Сегодня, 26 ноября на ивановском парашютном заводе Полет состоится торжественное открытие памятника российскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову. В церемонии примут участие Валентина Терешкова – первая в мире женщина, совершившая полет в космос; губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; глава города Иваново Владимир Шарыпов.На мероприятии запланированы возложение цветов к памятнику, а в завершение церемонии - торжественный марш роты 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.Заключительным событием мероприятия станет встреча с трудовым коллективом завода, на которой выступят Станислав Воскресенский и Валентина Терешкова. Они вручат почетным работникам предприятия государственные награды и благодарности.Для справки:Глеб Евгеньевич Котельников (30 января 1872 - 22 октября 1944) - русский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.В 1910 году первые русские летчики показывали зрителям свои первые полеты на всевозможных аэропланах. Общей проблемой летательных аппаратов того периода была их крайняя ненадежность.Котельников решил создать аппарат, который в случае необходимости мог бы спасти летчику жизнь.За границей тоже работали над созданием авиационного парашюта. И хоть это были специалисты-конструкторы, у которых были лучшие условия работы, однако их парашюты оказались слишком сложными, тяжелыми, громоздкими. Такие парашюты не годились для авиации.Котельников построил модель своего парашюта и испытал ее. Это был легкий парашют, уложенный в ранец. Он всегда находился с летчиком. Парашют действовал безотказно. 27 октября 1911 года Котельников запатентовал свое изобретение РК-1 (русский, котельниковский первый) и обратился в военное министерство.В 1923 году он выпустил новый, полужесткий ранцевый парашют РК-2. Котельников изобрел корзиновый парашют, где поворотом штурвального колеса отделяется корзина от аэростата.Наконец, в 1924 году Котельников создал полужесткий ранцевый парашют РК-3. В дальнейшем изобретателем был создан грузовой, а также коллективный парашют, который предполагалось использовать при спасении пассажиров при авариях гражданских самолетов. В 1926 году Котельников передал все свои изобретения советскому правительству.22 октября 1944 года Глеб Котельников умер. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.В нашей стране тысячи людей сейчас занимаются парашютным спортом, учатся владеть парашютом, прыгать с ним. Они активно используются не только в экстремальных видах спорта. Для подготовки бегунов и футболистов используется специальный. С каждым годом это изобретение находит все больше и больше применений.