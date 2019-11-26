Артистка показала поклонникам в Инстаграме трогательный снимок. Певица Нюша запечатлена на нем беременной и без макияжа.

Артистка показала поклонникам в "Инстаграме"трогательный снимок. Певица Нюша запечатлена на нем беременной и без макияжа.Мамой звездастала в прошлом году, но лишь сейчас поделилась редким фото "с животиком". Кадрсделан на последнем срокебеременности.Фотографиейпевица Нюша поделилась в День матери. На нем она стоит рядом со своейродительницей – Ириной Владимировной. Тогда артистка уже находилась в Майами,почти не красилась и наслаждалась хорошей погодой в ожидании счастливогособытия."Я все еще не могу поверить в то, чтосама уже мама… Каждый день благодарю вселенную за то, что у меня самой такаяволшебная мамочка. Все что мне необходимо – в ней есть. Совсем не обязательнобыть идеальной… Мама – бескрайняя любовь", – подписала певица Нюша снимок.Фолловеры были растроганы внешним видом знаменитости.24 Ноя 2019 в 6:18 PSTМногие впервые увидели,как артистка выглядела во время беременности. "Какое красивое фото", "Какая тымилая с животиком", "Такая красивая с животиком!", "Боже, какие невероятные. Столькотепла от фото", "Эта фотография излучает такое тепло!", "Какое настоящее фото",– прокомментировали пост подписчики.Отметим, исполнительница выступала на сцене даже когда была в положении.При этом ей долгое время удавалось скрывать округлившийся живот. А в ноябре2018 года в одной из лучших клиник Майами родила дочку. Ее имя и лицо певица она до сих порскрывает.