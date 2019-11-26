Артистка показала поклонникам в Инстаграме
трогательный снимок. Певица Нюша запечатлена на нем беременной и без макияжа.
Артистка показала поклонникам в "Инстаграме"
трогательный снимок. Певица Нюша запечатлена на нем беременной и без макияжа.
Мамой звезда
стала в прошлом году, но лишь сейчас поделилась редким фото "с животиком". Кадр
сделан на последнем сроке
беременности.
Фотографией
певица Нюша поделилась в День матери. На нем она стоит рядом со своей
родительницей – Ириной Владимировной. Тогда артистка уже находилась в Майами,
почти не красилась и наслаждалась хорошей погодой в ожидании счастливого
события.
"Я все еще не могу поверить в то, что
сама уже мама… Каждый день благодарю вселенную за то, что у меня самой такая
волшебная мамочка. Все что мне необходимо – в ней есть. Совсем не обязательно
быть идеальной… Мама – бескрайняя любовь", – подписала певица Нюша снимок.
Фолловеры были растроганы внешним видом знаменитости.
24 Ноя 2019 в 6:18 PST
Многие впервые увидели,
как артистка выглядела во время беременности. "Какое красивое фото", "Какая ты
милая с животиком", "Такая красивая с животиком!", "Боже, какие невероятные. Столько
тепла от фото", "Эта фотография излучает такое тепло!", "Какое настоящее фото",
– прокомментировали пост подписчики.
Отметим, исполнительница выступала на сцене даже когда была в положении.
При этом ей долгое время удавалось скрывать округлившийся живот. А в ноябре
2018 года в одной из лучших клиник Майами родила дочку. Ее имя и лицо певица она до сих пор
скрывает.