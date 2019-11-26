Художники изучили страницы «Красной книги» и передали свои впечатления от редких животных и птиц на холсте.

Выставка, посвященная сохранению планеты Земля. «По следам Красной книги» открылась в Гусь-Хрустальном в выставочном зале Георгиевского собора музея хрусталя имени Мальцовых.Художники изучили страницы «Красной книги» и передали свои впечатления от редких животных и птиц на холсте. Это совместный арт-проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника, «Национальной ассоциации деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА» и нацпарка «Мещера». Более шестидесяти живописных полотен и зоологических экспонатов. Проект существует уже несколько лет и его участники занимаются проблемами исчезающих видов животных, птиц и растений. Познакомиться с работами можно до 9 февраля.