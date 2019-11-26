Неприятными подробностями о прошлом Натальи Ветлицкой поделился продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он вспомнил, как эффектной блондинке доставалось от первого мужа, музыканта Павла Смеяна.Материал дополняется

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