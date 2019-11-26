По словам местных жителей, сейчас их населенные пункты накрывает завеса дыма.
В Вязниковском районе горит свалка. Мусорный полигон находится близ
деревень Симонцево и
Поздняково
. По словам местных жителей, сейчас их населенные пункты
накрывает завеса дыма. "Дышать
невозможно", сообщают общественники. Свалка горит уже вторую неделю. Люди обращались во все возможные инстанции, но тушить начали только в последние дни. По словам жителей деревень, им даже пришлось звонить в МЧС России. Сегодня на свалке побывали специалисты регионального управления
Росприроднадзора. Завтра пообещали приехать сотрудники Роспотребнадзора, к проблеме подключился департамент природопользования. По информации МЧС, сейчас идет тление на площади около 150 кв. метров. "Вести" следят за развитием событий.