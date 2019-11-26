По словам местных жителей, сейчас их населенные пункты накрывает завеса дыма.

В Вязниковском районе горит свалка. Мусорный полигон находится близдеревень Симонцево иПоздняково. По словам местных жителей, сейчас их населенные пунктынакрывает завеса дыма. "Дышатьневозможно", сообщают общественники. Свалка горит уже вторую неделю. Люди обращались во все возможные инстанции, но тушить начали только в последние дни. По словам жителей деревень, им даже пришлось звонить в МЧС России. Сегодня на свалке побывали специалисты регионального управленияРосприроднадзора. Завтра пообещали приехать сотрудники Роспотребнадзора, к проблеме подключился департамент природопользования. По информации МЧС, сейчас идет тление на площади около 150 кв. метров. "Вести" следят за развитием событий.