ДТП произошло 26 ноября около 00:04 рядом с деревней Бынино (Киржачский район Владимирской области).

ДТП произошло26 ноября около 00:04 на 143 км автодороги «МБК А-108» (д. Бынино, Киржачский район Владимирской области). По предварительной информации, 26-летняя жительница Московской области, двигаясь на автомобиле «Opel CORSA» в сторону Сергиев-Посада, совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем «Subaru Impreza» под управлением жителя Московской области 1994 года рождения. В результате ДТП водитель «Opel CORSA» от полученных травм скончалась в реанимации Киржачской районной больницы, водитель «Subaru» госпитализирован с переломами.По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает УМВД области.ФотоПресс-службы УМВД России по Владимирской области