На почве личного конфликта мужчина избил девушку, при этом взял в руки ножницы и, высказывая угрозы убийством, начал состригать волосы с ее головы...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.В полицию поступило заявление от 24-летней жительницы Подмосковья. Девушка сообщила, что находилась в гостях у своего знакомого на Пресненской набережной, когда на почве личного конфликта мужчина избил ее, при этом взял в руки ножницы и, высказывая угрозы убийством, начал состригать волосы с ее головы. Согласно заключению эксперта заявительнице причинен легкий вред здоровью.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 42-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60