Женщина воспользовалась тем, что хозяин квартиры находился в состоянии опьянения, похитила сотовый телефон и банковскую карту, после чего скрылась с места происшествия...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемых в краже.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 49-летний москвич. Потерпевший сообщил о краже из квартиры в Коломенском проезде мобильного телефона и денежных средств с его счетов и банковской карты. Материальный ущерб составил более 1,1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний житель Подмосковья и 34-летняя москвичка.Как установили полицейские, подозреваемая находилась в гостях у потерпевшего, где они вместе отдыхали. Женщина воспользовалась тем, что хозяин квартиры находился в состоянии опьянения, похитила сотовый телефон и банковскую карту, после чего скрылась с места происшествия. Впоследствии злоумышленники через мобильное приложение одного из банков, установленное в похищенном телефоне, похитили со счетов денежные средства, переведя их на свои. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22