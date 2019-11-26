Музыкальный продюсер Яна Рудковская старается держать себя в отличной физической форме. Знаменитость не пропускает занятия с фитнес-тренером.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская старается держать себя вотличной физической форме. Знаменитость непропускает занятия с фитнес-тренером.В личном "Инстаграм" звездаопубликовала свежее видео. В кадре она лежит на спине на гимнастическом коврике. Яна Рудковская держитноги перпендикулярно полу, разводит их в стороны и сводит обратно.Судя по всему, светская львица прорабатывала мышцывнутренней части бедра. Для того, чтобы упражнение было более эффективным, Яна Рудковская надела ленту-эспандер и утяжелители.Интересно, что пока продюсер потеет,делая упражнение, рядом бегает ее шестилетний сын Саша Плющенко. В рукахмальчик держит игрушечный автомат."Во время утренней тренировки Саша охраняетсамое ценное – мамины ноги. Полирую свой основной “актив” как могу ) А вообще,из его "оружия" получилась готовая арт-инсталляция. Хоть сейчас набиеннале.) 🙈😱 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик ЯнаРудковская.Отметим, что некоторые подписчики решили,что видео постановочное. В комментариях светскую львицу упрекнули, дескать, онавсе делает напоказ. Интернет-обывателей смутил тот факт, что игрушки сынабыли демонстративно разложены по полу."Боже какая показуха..... Неужели вэто кто-то верит.... Если Вы завтракаете одна! То неужели вы занимаетесьспортом в таких условиях!?" – высказалась пользовательница Сети. "Именно такбыло сегодня утром ! Потому что он разложил и поставил перед фактом ! Номожете не верить ))) это дело такое", – нашлась с ответом . Пословам светской львицы, сын хотел защитить ее от требовательного тренера.