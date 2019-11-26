Музыкальный продюсер Яна Рудковская старается держать себя в
отличной физической форме. Знаменитость не
пропускает занятия с фитнес-тренером.
Музыкальный продюсер Яна Рудковская старается держать себя в
отличной физической форме. Знаменитость не
пропускает занятия с фитнес-тренером.
В личном "Инстаграм" звезда
опубликовала свежее видео. В кадре она лежит на спине на гимнастическом коврике. Яна Рудковская держит
ноги перпендикулярно полу, разводит их в стороны и сводит обратно.
Судя по всему, светская львица прорабатывала мышцы
внутренней части бедра. Для того, чтобы упражнение было более эффективным, Яна Рудковская надела ленту-эспандер и утяжелители.
Интересно, что пока продюсер потеет,
делая упражнение, рядом бегает ее шестилетний сын Саша Плющенко. В руках
мальчик держит игрушечный автомат.
"Во время утренней тренировки Саша охраняет
самое ценное – мамины ноги. Полирую свой основной “актив” как могу ) А вообще,
из его "оружия" получилась готовая арт-инсталляция. Хоть сейчас на
биеннале.) 🙈😱 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Яна
Рудковская.
Отметим, что некоторые подписчики решили,
что видео постановочное. В комментариях светскую львицу упрекнули, дескать, она
все делает напоказ. Интернет-обывателей смутил тот факт, что игрушки сына
были демонстративно разложены по полу.
"Боже какая показуха..... Неужели в
это кто-то верит.... Если Вы завтракаете одна! То неужели вы занимаетесь
спортом в таких условиях!?" – высказалась пользовательница Сети. "Именно так
было сегодня утром ! Потому что он разложил и поставил перед фактом ! Но
можете не верить ))) это дело такое", – нашлась с ответом . По
словам светской львицы, сын хотел защитить ее от требовательного тренера.