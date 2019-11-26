Возлюбленная актера Максима Виторгана снялась топлес. 28-летнюю Нино Нинидзе приняли за мужчину.

Возлюбленная актера Максима Виторгана снялась топлес.28-летнюю Нино Нинидзе приняли за мужчину.Артистка разделась для откровенной фотосессии. Получившиесяснимки знаменитость разместила в личном инстаграм-аккаунте.Нино Нинидзе запечатлена топлес и в брутальных брюках на ремне.Грудь возлюбленная Максима Виторгана прикрыла руками.Интересно, что короткая стрижка вкупе с ракурсом в профильсделали артистку похожей на мужчину. Некоторые ее подписчики даже засомневались,действительно ли в кадре именно она."Какой красивый брат у тебя!" – написал пользователь соцсетиизбраннице . "Это известный английский актер", – парировала артистка.25 Ноя 2019 в 9:59 PST"Вообще нисколько не женственно... ☹️☹️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аэто точно не мужик?", "Это она?Никто нечего не перепутал?", "Это не тетечка, это дядечка😱", "Как-то очень... по мужски:)", "Нино, нузачем тебе эти атмосфэрные фотосесси!Ну не надо обнажаться, дитя мое! Мамам этобольно!" – рассуждали поклонники Нино Нинидзе.Отметим, в недавнем интервьюНино Нинидзе призналась, что не боится пристального внимания общественности ипрессы. По словам возлюбленной ее детство прошло в окружениизнаменитостей.Напомним, что ее мать – народная артистка Грузии Ия Нинидзе."Я у Георгия Жженова на коленках практически выросла", – подчеркнулаНино.