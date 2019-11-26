Возлюбленная актера Максима Виторгана снялась топлес.
28-летнюю Нино Нинидзе приняли за мужчину.
Возлюбленная актера Максима Виторгана снялась топлес.
28-летнюю Нино Нинидзе приняли за мужчину.
Артистка разделась для откровенной фотосессии. Получившиеся
снимки знаменитость разместила в личном инстаграм-аккаунте.
Нино Нинидзе запечатлена топлес и в брутальных брюках на ремне.
Грудь возлюбленная Максима Виторгана прикрыла руками.
Интересно, что короткая стрижка вкупе с ракурсом в профиль
сделали артистку похожей на мужчину. Некоторые ее подписчики даже засомневались,
действительно ли в кадре именно она.
"Какой красивый брат у тебя!" – написал пользователь соцсети
избраннице . "Это известный английский актер", – парировала артистка.
25 Ноя 2019 в 9:59 PST
"Вообще нисколько не женственно... ☹️☹️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А
это точно не мужик?", "Это она?
Никто нечего не перепутал?", "Это не тетечка, это дядечка😱", "Как-то очень... по мужски:)", "Нино, ну
зачем тебе эти атмосфэрные фотосесси!Ну не надо обнажаться, дитя мое! Мамам это
больно!" – рассуждали поклонники Нино Нинидзе.
Отметим, в недавнем интервью
Нино Нинидзе призналась, что не боится пристального внимания общественности и
прессы. По словам возлюбленной ее детство прошло в окружении
знаменитостей.
Напомним, что ее мать – народная артистка Грузии Ия Нинидзе.
"Я у Георгия Жженова на коленках практически выросла", – подчеркнула
Нино.