Пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае перечислена очередная сумма из федерального бюджета — 68 миллионов рублей. Транш пойдет на помощь подтопленцам. Как уточняет ГТРК Дальневосточная, выделенная сумма будет распределена между 83 семьями.

Пострадавшим от наводнений в Хабаровском крае перечислена очередная сумма из федерального бюджета — 68 миллионов рублей. Транш пойдет на помощь подтопленцам. Кто-то потратит деньги на капремонт домов. Некоторые смогут приобрести новое жилье — проведенная экспертиза признала часть жилого фонда не пригодным для проживания.Как уточняет ГТРК "Дальневосточная", выделенная сумма будет распределена между 83 семьями. Все пострадавшие от наводнений включены в специальный региональный реестр, сообщили в краевом министерстве соцзащиты. Если заявление от оказавшихся в зоне паводка жителей поступило недавно, сначала оно должно будет пройти согласование в Минстрое.Всем попавшим в чрезвычайную ситуацию хабаровчанам также полагаются единовременные выплаты. Более 27 тысячам жителей их уже получили. В списках пострадавших больше всего жителей Комсомольска-на-Амуре. Городу больше всего досталось от паводка.