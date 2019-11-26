Близкие волнуются из-за состояния супруги шоумена Гогена Солнцева. Екатерина Терешкович оказалась в больнице.

Близкие волнуются из-за состояния супруги шоумена ГогенаСолнцева. Екатерина Терешкович оказалась в больнице.В последнее время одиозный Гоген Солнцев появляется насветских мероприятиях в одиночестве. Шоумен старается даже не говорить о престарелой супруге. Любое упоминание о жене вызываетгнев и истерикуу знаменитости.Журналисты решили выяснить, что именно сейчас происходит всемье Гогена и Екатерины. По словам друга пары, который пожелал остаться анонимным,месяц назад Терешкович госпитализировали. Женщина страдает алкогольной зависимостьюи после очередного запоя слегла.За время пребывания в лечебном учреждении жена ГогенаСолнцева изменилась до неузнаваемости. , которыепопали в руки репортеров, повергают в шок. На снимкахТерешкович лысая, а ее голова покрыта красными пятнами."Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости унее нашли серьезные заболевания. Когда она мне прислала эти снимки, я потерялдар речи. Спрашиваю: "Катя, почему ты лысая? Какой диагноз поставили врачи?"Она сказала, что побрили ее в больнице. Она не хотела лишаться волос, нодругого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как японимаю, там все очень серьезно. Мы очень переживаем: как бы она не повториласудьбу Заворотнюк, которую тоже скрывают от общественности", – говорит друг Солнцеваи Терешкович.16 Авг 2019 в 3:41 PDTПо словам приятеля пары, Гоген не навещает престарелуюсупругу в больнице. Сейчас за шоуменом ухаживает дочь Екатерины – Полина.Отметим, что сам заявил, что находится напостоянной связи с врачами жены. Он, дескать, в курсе всего, что происходит сизбранницей."Катя съехала с катушек окончательно. Она перестала мыться ивообще ухаживать за собой. Опустившийся человек! Медики особенно не заставлялиее заниматься гигиеной. Поэтому у нее завелись вши. В результате пришлосьпобрить ее наголо. До свидания!" – сказал .