Близкие волнуются из-за состояния супруги шоумена Гогена
Солнцева. Екатерина Терешкович оказалась в больнице.
Близкие волнуются из-за состояния супруги шоумена Гогена
Солнцева. Екатерина Терешкович оказалась в больнице.
В последнее время одиозный Гоген Солнцев появляется на
светских мероприятиях в одиночестве. Шоумен старается даже не говорить о престарелой супруге. Любое упоминание о жене вызывает
гнев и истерику
у знаменитости.
Журналисты решили выяснить, что именно сейчас происходит в
семье Гогена и Екатерины. По словам друга пары, который пожелал остаться анонимным,
месяц назад Терешкович госпитализировали. Женщина страдает алкогольной зависимостью
и после очередного запоя слегла.
За время пребывания в лечебном учреждении жена Гогена
Солнцева изменилась до неузнаваемости. , которые
попали в руки репортеров, повергают в шок. На снимках
Терешкович лысая, а ее голова покрыта красными пятнами.
"Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у
нее нашли серьезные заболевания. Когда она мне прислала эти снимки, я потерял
дар речи. Спрашиваю: "Катя, почему ты лысая? Какой диагноз поставили врачи?"
Она сказала, что побрили ее в больнице. Она не хотела лишаться волос, но
другого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как я
понимаю, там все очень серьезно. Мы очень переживаем: как бы она не повторила
судьбу Заворотнюк, которую тоже скрывают от общественности", – говорит друг Солнцева
и Терешкович.
16 Авг 2019 в 3:41 PDT
По словам приятеля пары, Гоген не навещает престарелую
супругу в больнице. Сейчас за шоуменом ухаживает дочь Екатерины – Полина.
Отметим, что сам заявил, что находится на
постоянной связи с врачами жены. Он, дескать, в курсе всего, что происходит с
избранницей.
"Катя съехала с катушек окончательно. Она перестала мыться и
вообще ухаживать за собой. Опустившийся человек! Медики особенно не заставляли
ее заниматься гигиеной. Поэтому у нее завелись вши. В результате пришлось
побрить ее наголо. До свидания!" – сказал .