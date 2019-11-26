Илья Яббаров устроил сцену на глазах других жителей телестройки.Звезда шоу Дом-2 передразнивала возлюбленную Настю Голд.

Илья Яббаров устроил сцену на глазах других жителей телестройки.Звезда шоу "Дом-2" передразнивала возлюбленную Настю Голд.Илья и Настя сейчас на Сейшелах. Импульсивная парочка периодическискандалит. Учасники шоу "Дом-2" могут начать конфликтовать буквально на пустомместе.Так, например, накануне Яббаров и Голд поругались во времяромантического свидания на белоснежной яхте. Из-за неосторожной фразывлюбленные начали ругаться матом и бить посуду. Илья назвал девушку чучелом, аона его тварью.Сегодня же, 25 ноября, Яббаров публично высмеял избранницу.Когда Анастасия на лобном месте пыталась сказать, что отпускает Илью на всечетыре стороны, тот принялся вопить."Пожалеешь", – заорал участник а после принялся гонятьсяза пока еще возлюбленной по прилегающей территории. После, когда Голд вернуласьк остальным жителям телестройки, чтобы наконец-то высказаться, Яббаров началкричать пуще прежнего. В итоге, не выдержав, Анастасия кинула увесистый кокос всторону избранника. Этот позорный фрагмент попал в анонс следующего выпускателестройки."Идиоты оба. Жаль другдругу в голову не попали кокосами (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмеяться с Яббаровым да, можно. но какмолодые девушки могут начинать строить с ним отношения, для меня вечный вопрос 🤔","Надо было ему в рожу закатить", "Дурак,дураком. Но смех заразительный 😂", "Как можно с ним вообще даже рядом находиться,не то чтотипа любовь строить,погань такая,что мутит даже от одного вида", "Голд чего осебе возомнила, прям такая цаца,женщина любящая стерпит,простит, и т.д", -отреагировали поклонники