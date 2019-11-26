Илья Яббаров устроил сцену на глазах других жителей телестройки.Звезда шоу Дом-2 передразнивала возлюбленную Настю Голд.
Илья Яббаров устроил сцену на глазах других жителей телестройки.Звезда шоу "Дом-2" передразнивала возлюбленную Настю Голд.
Илья и Настя сейчас на Сейшелах. Импульсивная парочка периодически
скандалит. Учасники шоу "Дом-2" могут начать конфликтовать буквально на пустом
месте.
Так, например, накануне Яббаров и Голд поругались во время
романтического свидания на белоснежной яхте. Из-за неосторожной фразы
влюбленные начали ругаться матом и бить посуду. Илья назвал девушку чучелом, а
она его тварью.
Сегодня же, 25 ноября, Яббаров публично высмеял избранницу.
Когда Анастасия на лобном месте пыталась сказать, что отпускает Илью на все
четыре стороны, тот принялся вопить.
"Пожалеешь", – заорал участник а после принялся гоняться
за пока еще возлюбленной по прилегающей территории. После, когда Голд вернулась
к остальным жителям телестройки, чтобы наконец-то высказаться, Яббаров начал
кричать пуще прежнего. В итоге, не выдержав, Анастасия кинула увесистый кокос в
сторону избранника. Этот позорный фрагмент попал в анонс следующего выпуска
телестройки.
"Идиоты оба. Жаль друг
другу в голову не попали кокосами (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмеяться с Яббаровым да, можно. но как
молодые девушки могут начинать строить с ним отношения, для меня вечный вопрос 🤔",
"Надо было ему в рожу закатить", "Дурак,
дураком. Но смех заразительный 😂", "Как можно с ним вообще даже рядом находиться,не то что
типа любовь строить,погань такая,что мутит даже от одного вида", "Голд чего о
себе возомнила, прям такая цаца,женщина любящая стерпит,простит, и т.д", -
отреагировали поклонники