Неизвестный похитил у пожилой жительницы Москвы крупную сумму денег. Потерпевшая написала заявление в полицию, передает ТАСС. Как удалось установить следователям, мужчина, ..

Неизвестный похитил у пожилой жительницы Москвы крупную сумму денег. Потерпевшая написала заявление в полицию, передает ТАСС.Как удалось установить следователям, мужчина, представившийся сотрудником отдела социального обеспечения, под предлогом замены денег проник в квартиру жертвы и украл более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители разыскивают преступника.