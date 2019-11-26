Первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.

Первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, и лично отменил его.25 ноября Пресненский суд Москвы заключил под стражу Ирину Голосную. Она была отправлена в СИЗО до 20 января​​​.В ближайшее время ее должны выпустить на свободу, так как она находится под стражей без уголовного дела.Адвокат Илья Брык рассказал, что его подзащитной было предъявлено обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, кроме того, следствие проверяло ее причастность к другим преступлениям, передает РИА Новости.Известно, что показания против Голосной дали двое подчиненных, в том числе и.о. руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев.