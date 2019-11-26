День рождения – радостный праздник, однако не всегда. Например, сын Екатерины Климовой на именины умудрился получить жуткую травму.

День рождения – радостный праздник, однако не всегда. Например, сын Екатерины Климовой на именины умудрился получить жуткую травму.О произошедшем актриса и многодетная мать сообщила поклонникам на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Впрочем, она предпочла акцентировать внимание на радостном событии."Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно. Будь здоров!" – написала артистка.На опубликованных кадрах Климова позирует с сыном в ресторане. На фото виден накрытый стол, но большого числа гостей с шариками и подарками не наблюдается. По всей видимости, Матвей отмечает именины в тесном семейном кругу. Об этом говорит и удобная одежда матери и сына – простые толстовки и штаны.25 Ноя 2019 в 6:50 PSTПоклонники не смогли пройти мимо радостного события в семье знаменитости. Пользователи поздравили Матвея с днем рождения и посоветовали беречь себя."Здоровья и счастья сыну! Исполнения всех желаний, а маме – возможностей их исполнять!", "С днем рождения! Поправляйся, будь здоров и счастлив!🤗", "Ох и красавчик! Поздравляю. Пусть будет счастлив!", "Вылитый папа! Красавчик! Счастливой судьбы тебе, парень", – написали пользователи.