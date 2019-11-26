Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.По сообщению пресс-службы Кремля, президенты обсудили газовую проблематику (транзит и прямые поставки топлива на Украину), затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива год назад, и договорились продолжить контакты.9 декабря в Париже пройдет встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия и Украина).Корабли были задержаны Погранслужбой РФ 25 ноября прошлого года — за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной моряки отправились на родину, а 18 ноября российская сторона вернула и задержанные корабли.