Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится 28 ноября в администрации президента. Ее темой станет обсуждение возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится 28 ноября в администрации президента. Ее темой станет обсуждение возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.Об этом сообщает Чемпионат.Com. Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выдал рекомендацию исполкому WADA – применить ряд санкций в отношении России: отстранить ее от участия в международных соревнованиях на четыре года, лишить РУСАДА статуса соответствия, и запретить России проводить международные соревнования, а ныне запланированные перенести в другие страны.Напомним, что исполком рассмотрит вопрос по России девятого декабря. Заседание состоится в Париже.