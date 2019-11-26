В Мурманске рабочий набросился с ножом на коллегу. От полученного ранения мужчина скончался на месте, передает . ЧП случилось на территории строительной организации. Пьяный рабочий ..

В Мурманске рабочий набросился с ножом на коллегу. От полученного ранения мужчина скончался на месте, передает .ЧП случилось на территории строительной организации. Пьяный рабочий поссорился с приятелем, после чего схватил нож и нанес оппоненту удар в область груди.В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Рабочего приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы.