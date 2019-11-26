Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в регулярном чемпионате и назвала тройку лучших игроков. Первой звездой дня признан российский нападающий Даллас Старз Александр Радулов.

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в регулярном чемпионате и назвала тройку лучших игроков. Первой звездой дня признан российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов.Радулов стал главным действующим лицом матча его клуба против "Вегас Голден Найтз". Встреча завершилась победой "звезд" со счетом 4:2, а Радулов набрал три очка: в его активе два гола и один результативный пас. В 25 играх нынешнего сезона у Радулова восемь шайб и семь передач.Вторую звезду дня получил форвард "Сан-Хосе Шаркс" Тимо Мейер, оформивший дубль в матче против "Анахайм Дакс". Игра завершилась победой "акул" (4:3).Третьей звездой награжден вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Йоонас Корписало: на его счету шатаут из 25 отраженных бросков. "Пиджаки" благодаря этому победили "Оттаву Сенаторз" 1:0.