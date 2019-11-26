Российский нападающий Даллас Старз Александр Радулов стал главным героем матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Вегас Голден Найтс. Благодаря усилиям 33-летнего россиянина звезды выиграли со счетом 4:2.

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов стал главным героем матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс". Благодаря усилиям 33-летнего россиянина "звезды" выиграли со счетом 4:2.Радулов сделал результат для "Далласа", став автором двух забитых шайб и одной результативной передачи на Джейсона Дикинсона. Еще одна шайба в исполнении Эсы Линделя прошла без непосредственного участия российского хоккеиста.Шайбы "золотых рыцарей" Ши Теодора и Поля Штястны по сути ничего не решали – хоккеисты "Вегаса" были в роли отыгрывающихся и лишь пытались догнать соперника в счете, но это им так и не удалось.По итогам матча Радулов был признан первой звездой матча, а его усилия принесли "Старз" седьмую победу подряд.