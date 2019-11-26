Украинские пользователи Сети рассекретили назначение переправы. Крымский мост не дает покоя нашим соседям, и они с удовольствием дают волю своей фантазии.

Украинские пользователи Сети рассекретилиназначение переправы. Крымский мост не дает покоя нашим соседям, и они судовольствием дают волю своей фантазии.Транспортныйпереход жителей Незалежной, что они сочиняют невероятные легенды. По их последней версии, Крымский мост являетсястратегическим объектом.Якобы, на переправе появится военная станция, где российскиесолдаты и офицеры будут "разгружать танки и ракеты". Один изпользователей "Твиттера" заявил, что кроме военнойлогистики, реальных целей у России на мосту нет.Материал дополняется