Украинские пользователи Сети рассекретили
назначение переправы. Крымский мост не дает покоя нашим соседям, и они с
удовольствием дают волю своей фантазии.
Украинские пользователи Сети рассекретили
назначение переправы. Крымский мост не дает покоя нашим соседям, и они с
удовольствием дают волю своей фантазии.
Транспортный
переход жителей Незалежной, что они сочиняют невероятные легенды. По их последней версии, Крымский мост является
стратегическим объектом.
Якобы, на переправе появится военная станция, где российские
солдаты и офицеры будут "разгружать танки и ракеты". Один из
пользователей "Твиттера" заявил, что кроме военной
логистики, реальных целей у России на мосту нет.
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