В Самаре осуждена шайка грабителей банков. Их не могли поймать больше года, хотя все разбои зафиксировали камеры видеонаблюдения. И все из-за того, что бандиты всегда скрывали свои лица. Как вычислили налетчиков?

В Самаре осуждена шайка грабителей банков. Их не могли поймать больше года, хотя все разбои зафиксировали камеры видеонаблюдения. И все из-за того, что бандиты всегда скрывали свои лица. Как вычислили налетчиков? Об этом новое "Расследование Эдуарда Петрова" — "Маски к бою". Смотрите в эти выходные на телеканале "Россия 24".