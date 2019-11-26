На шоу Дмитрия Шепелева "на самом деле" Эвелина Бледанс буквально вцепилась в молодого мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова. Актриса встала на защиту брошенной певицы.Материал дополняется

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