Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин на своей странице в Телеграм обратил внимание на слова украинского режиссера Олега Сенцова. По мнению российского журналиста, его требования вернуть Киеву ядерное оружие несут реальную опасность для будущего всей страны.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин на своей странице в "Телеграм" обратил внимание на слова украинского режиссера Олега Сенцова. По мнению российского журналиста, его требования вернуть Киеву ядерное оружие несут реальную опасность для будущего всей страны.Сомнительное заявление, сделанное Олегом Сенцовым накануне вручения ему Сахаровской премии в Страсбурге, превращается в полный абсурд, если учитывать контекст, в котором оно было произнесено. Дмитрий Стешин напомнил, что Украина умудрилась развязать в географическом центре Европы полномасштабную войну."Атомная бомба – это именно то, чего не хватает до полной, жовто-блакитной победы", – с иронией отметил журналист. Нет ясности, к кому со своими требованиями обратился Сенцов. "Есть одна маленькая деталь – кто вернет Украине атомную бомбу? Путин? Или Макрон подарит?", – заметил он.Таким образом, все слова о необходимости получения или разработки ядерного оружия Украиной не имеют никаких положительных последствий для страны. Вместе с тем, они несут в себе вполне реальную опасность, о чем весьма жестко предупредил украинцев Дмитрий Стешин. "Кстати, хохлы очень давно пытаются кукарекать про самодельное атомное оружие и надо заметить, чем громче они кукарекают, тем ближе реальный демонтаж Украины", – подчеркнул он."Сенцов потребовал вернуть укре ядерное оружие".ЯО было у СССР, не у хххлв. ЯО никогда укре не принадлежало, это все свидомые мрии. Оружие принадлежит тем, у кого КНОПКА. Кнопка была в Москве. А обезьянам граната не положена..— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka)На Украине, напомнил журналист, расположены 115 атомных объектов. "Материала для "грязной бомбы" – тонны", – оценил Стешин. У него, как у человека, бывшего на месте уничтоженной из-за чернобыльской катастрофы деревни, есть сомнения, что у Киева хватит квалификации без внешнего управления содержать эту важную сферу в требующемся порядке.