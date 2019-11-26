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<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-rebenok-upal-s-devyatogo-etazha-na-kozyrek-magazina-i-vyzhil.html" target="_blank">Ребенок упал с девятого этажа на козырек магазина и выжил</a> - В московской районе Марьино пятилетний ребенок выпал из окна на девятом этаже 14-этажного дома на Подольской улице. Малыш упал на козырек подъезда. Мальчика живым нашли очевидцы и вызвали скорую помощь.