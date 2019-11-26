Фатальный занос – водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел прямо во встречный грузовик. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, скончался на месте инцидента. Момент столкновения запечатлел регистратор, установленный в салоне самосвала, участвовавшего в ДТП.

Во вторник, 26 ноября, на Чекистском тракте в Томске произошла авария, унесшая жизнь одного из ее участников.На записи видно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением – его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик Scania, из салона которого и велась съемка.Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, 56-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте.