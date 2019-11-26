В акциях 29 ноября планируют участвовать 63% россиян

В связи с чёрной пятницей, днём распродаж, Роспотребнадзор дал покупателям несколько советов. Участникам акции рекомендуется проверить цену на товар со скидкой у других продавцов, обратить внимание на подлинность товара, на стоимость и сроки доставки, наличие информации о продавце.Также, если товар не будет доставлен в срок, то можно требовать возврата денег. Стоит опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, которые не столько продают, сколько собирают персональные данные.Согласно данным опроса, в акциях принимают участие 63% россиян. Больше всего совершают покупки жители Нижнего Новгорода и Казани. Заранее к распродажам почти никто не готовится, но 60% опрошенных просматривают в интернете выгодные предложения. К спонтанным покупкам более склонны женщины (91%), чем мужчины (85%). 32% заявляют, что в этот день нельзя сэкономить, столько же опрошенных ответили, что у них нет времени на акции.