Всемирное антидопинговое агентство получило от своего комитета по соответствию рекомендации относительно русского вопроса, который стоит на повестке дня WADA уже несколько лет. Россиян хотят лишить участия в крупнейших соревнованиях, однако есть надежда, что на Олимпиаду-2020 мы все же попадем.

Всемирное антидопинговое агентство получило от своего комитета по соответствию рекомендации относительно "русского вопроса", который стоит на повестке дня WADA уже несколько лет. Россиян хотят лишить на ближайшие 4 года участия в крупнейших соревнованиях, однако есть надежда, что на Олимпиаду-2020 мы все же попадем.В рекомендациях комитета WADA по соответствию много говорится о нарушениях с российской стороны, о действиях, которые были направлены на сокрытие от международной общественности ряда фактов нарушений нашими атлетами антидопинговых законов. Все это содержится в той части доклада комитета, которая касается данных Московской антидопинговой лаборатории. Они, по мнению экспертов, были изменены и значительно.Тем не менее, исполкому Всемирного агентства рекомендовано не наказывать дополнительно тех российских спортсменов, кто никогда не попадался на употреблении "запрещенки" и кто может пострадать от санкций, накладываемых на нашу страну. Эта оговорка, по мнению экспертов, дает нашей стороне небольшой шанс на выступление отдельных атлетов на Играх-2020.Но, при этом, они будут числиться в нейтральном статусе, выступая без флага, гимна и формы в национальных цветах, как это было, например, на зимней Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане.Дополнительной проблемой для наших спортсменов станет необходимость мощной юридической поддержки на всех уровнях подтверждения статуса участника Игры. Как показал опыт двух предыдущих Олимпиад, без него часть атлетов не сможет добиться права выступать на крупных турнирах даже с помощью Спортивного арбитражного суда.