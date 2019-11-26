В Сети муссируется информация, будто у Дмитрия Борисова рак. Зрители обратили внимание на изможденный вид телеведущего. Корреспондент Дни.ру связался с представителем Первого канала, чтобы прояснить ситуацию.

В Сети муссируется информация, будто у Дмитрия Борисова рак. Зрители обратили внимание на изможденный вид телеведущего. Корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Первого канала, чтобы прояснить ситуацию.Поводом для беспокойства россиян послужили последние выпуски шоу "Пусть говорят". Особо наблюдательные поклонники заметили, что Дмитрий Борисов сильно похудел и выглядит изможденным. В комментариях к шоу встревоженные зрители высказали опасения за здоровье телеведущего, а некоторые и вовсе провели параллели между резким снижением веса и онкологическим заболеванием.Страхи интернет-пользователей так размножились, что теперь особо набожные поклонники молятся за здоровье Дмитрия Борисова, а некоторые истые православные побежали в храм ставить свечки святому Пантелеимону, у которого традиционно христиане просят скорейшего выздоровления. Судя по комментариям, зрители отмечают поразительную схожесть судеб Дмитрия Борисова и Бориса Корчевникова, ведущего со "второй кнопки".Не секрет, что Борис Корчевников ранее сражался с опухолью головного мозга. После проведенной операции состояние телеведущего улучшилось. Сейчас он и вовсе утверждает, что нет поводов для волнения. Хотя некоторые зрители и отмечают, что шоумен резко поправился, и подозревают, что это случилось из-за лечения.18 Сен 2019 в 3:04 PDTА вот Дмитрий Борисов пока никак не прокомментировал слухи о своем нездоровье. В итоге, чтобы внести ясность в тревожную ситуацию, корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Первого канала. "Я сейчас передам информацию, Я сегодня не на работе. Моли коллеги, наверно, с вами свяжутся", – неопределенно высказались о ситуации вокруг предполагаемой онкологии Дмитрия Борисова на "первой кнопке".