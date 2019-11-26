Знаменитая
фигуристка обновила цвет волос и сделала модную укладку. Татьяна Навка
восхитила поклонников новым образом.
Знаменитая
фигуристка обновила цвет волос и сделала модную укладку. Татьяна Навка
восхитила поклонников новым образом.
После отпуска в ОАЭ супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия
Пескова отправилась в салон и освежила
прическу. Она поделилась фото в новом образе на своей страничке в "Инстаграме".
Татьяна Навка предстала в кадре со
светлыми длинными волосами с медовым отливом. Ее локоны успели отрасти, поэтому
звезде льда сделали укладку, завив их в легкие кудри. Знаменитость заверила,
что много лет ходит лишь к одному мастеру, в руках которого ее волосы оживают.
Поклонникам понравилось преображение
фигуристки, и они расхвалили Татьяну Навку комплиментами. "Красотка", "Шикарна!",
"Татьяна, у вас очень красивая прическа и вам она очень идет, и цвет супер", —
высказались фолловеры.
25 Ноя 2019 в 8:36 PST
Бьюти-блогер Лилиана Мамотина оценила
преображение спортсменки. "Если
мы говорим про прическу, то рассматривать цвет в разрезе моды
я считаю нецелесообразным. Уже все грамотные, знают про цветотипы, которые
не всегда можно подогнать под рамки трендов", – цитирует Мамотину .
Бьюти-блогер
отметила, что блондинки, как и брюнетки, и рыжеволосые девушки, всегда
в моде. Она добавила, что Татьяне Навке, безусловно, идет ее цвет волос. "Такой
теплый оттенок совместим и гармонирует с ее цветотипом", —
пояснила эксперт.
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