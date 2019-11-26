Знаменитая фигуристка обновила цвет волос и сделала модную укладку. Татьяна Навка восхитила поклонников новым образом.

Знаменитаяфигуристка обновила цвет волос и сделала модную укладку. Татьяна Навкавосхитила поклонников новым образом.После отпуска в ОАЭ супруга пресс-секретаря президента России ДмитрияПескова отправилась в салон и освежилаприческу. Она поделилась фото в новом образе на своей страничке в "Инстаграме".Татьяна Навка предстала в кадре сосветлыми длинными волосами с медовым отливом. Ее локоны успели отрасти, поэтомузвезде льда сделали укладку, завив их в легкие кудри. Знаменитость заверила,что много лет ходит лишь к одному мастеру, в руках которого ее волосы оживают.Поклонникам понравилось преображениефигуристки, и они расхвалили Татьяну Навку комплиментами. "Красотка", "Шикарна!","Татьяна, у вас очень красивая прическа и вам она очень идет, и цвет супер", —высказались фолловеры.25 Ноя 2019 в 8:36 PSTБьюти-блогер Лилиана Мамотина оценилапреображение спортсменки. "Еслимы говорим про прическу, то рассматривать цвет в разрезе модыя считаю нецелесообразным. Уже все грамотные, знают про цветотипы, которыене всегда можно подогнать под рамки трендов", – цитирует Мамотину .Бьюти-блогеротметила, что блондинки, как и брюнетки, и рыжеволосые девушки, всегдав моде. Она добавила, что Татьяне Навке, безусловно, идет ее цвет волос. "Такойтеплый оттенок совместим и гармонирует с ее цветотипом", —пояснила эксперт.Материал дополняется