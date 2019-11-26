Жительницу Удмуртии выселили из муниципальной квартиры после того, как она решила разводить там свиней – и не мини-пигов, а обычных.

Соседи неоднократно жаловались на сильный запах, который шел из нехорошей квартиры. При этом женщина не только превратила жилье в свинарник, но и накопила коммунальные долги – ха ЖКХ она не платила более полугода.Дело дошло до суда, который принял решение о расторжении договора социального найма и выселении с предоставлением другого жилого помещения. Администрация района предложила женщине другую квартиру, но та отказалась переселяться, а за час до прибытия судебных приставов и вовсе попыталась сбежать.Беглянку обнаружили на федеральной трассе в 10 км от населенного пункта. Приставы еще раз предложили ей вернуться в квартиру и помочь в переезде, но получили отказ.Имущество женщины попало под опись, а животных – свинью и двух поросят – перевезли в надворные постройки, расположенные рядом с жильем, предоставленным женщине в качестве альтернативы, сообщают "Известия Удмуртской Республики".