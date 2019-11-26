Участие России в Олимпийских играх 2020 года оказалось под угрозой. Не так давно стало известно, что страну намерены в буквальном смысле выпинуть с Олимпиады.

Участие России в Олимпийских играх 2020 года оказалось под угрозой. Не так давно стало известно, что страну намерены в буквальном смысле выпинуть с Олимпиады.Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Заседание комитета по этому поводу состоится 9 декабря 2019 года. Таким образом, если рекомендации будут учтены, то российские спортсмены, доказавшие свою непричастность к упортеблению допинга смогут выступить только под нейтральным флагом.Стоит отметить, что помимо этого при награждении наших соотечественников не будет звучать российский гимн. Подобная ситуация была уже на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Тогда российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Тем не менее, болельщики все равно спели во время вручения грамот и медалей российский гимн, умудрившись перекрыть включившуюся музыку.Кроме того, если WADA примет решение не в пользу нашей страны, то российским спортивным чиновникам запретят присутствовать на Олимпиаде. Также Россия не сможет принимать у себя международные соревнования. Ранее полученные права на проведение состязаний должны быть отозваны, если это возможно юридически или практически.На данный момент в стране запланировано провести чемпионат Европы по футболу, финал Лиги чемпионов, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по волейболу, чемпионат мира по водным видам спорта и летнюю Универсиаду. После вынесения решения исполкома WADA у России будет только 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, отмечает издание .